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Aktüel Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:04:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın'da tesis edilecek "Eğerci DM-Yeşilöz Enerji Nakil Hattı", "Saka KÖK-Sivriler KÖK Enerji Nakil Hattı", "Pınarbaşı DM-Muratbaşı KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Samat KÖK-Şahin KÖK Enerji Nakil Hattı" ile "Sivriler KÖK-Ayvatlar KÖK Enerji Nakil Hattı", "Hanköy KÖK-Ortaköy KÖK Enerji Nakil Hattı", "Osmaneli Büyükyenice KÖK-Şelçik Enerji Nakil Hattı", "Abdipaşa DM-Ovacuma DM Enerji Nakil Hattı", "Şenpazar DM-Valay KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Uzunöz KÖK-Karadonu Grubu Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Gözebaşı TM İrtibat Hatları Projesi" ve "400 kV İzdemir TES-Bornova GİS İrtibatı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

 

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