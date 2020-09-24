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Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları
Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:01:15 -
Enerjide acele kamulaştırma kararları

İSTANBUL (AA) - Van, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Şırnak, Adana, Manisa, Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "150 kV Gördes Trafo Merkezi Projesi" sahasına isabet eden taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilecek "154 kV Van Arısu GES TM-380/154 kV Van TM Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Gülpınar RES TM-Çan Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Güney Adana TM-Sasa TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Şapdağı RES-Akçay TM-Balıkesir 1 TM (Girdi - Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kullanmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Kütahya'da, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Faz 3 Projesi'nin yapımı için İstanbul'da ve ESGAZ-Eskişehir 3 RMA Doğal Gaz Bağlantı Hattı projesi için Eskişehir'de proje güzergahlarına isabet eden taşınmazlarla inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, BOTAŞ'ın Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşa edilmesi planlanan Acil Müdahale Birim Mühendisliği hizmet binası ve buraya ulaşım sağlayacak yol güzergahına isabet eden taşınmazlar da kurum tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan, Silopi Güneş Enerji Santralinin yapımı amacıyla Şırnak'ta, Ege Biyogaz Enerji Santralinin inşası için Manisa'da, Mersin Rüzgar Enerjisi Santrali için Mersin'de ve Zilan Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Van'da belirlenen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.




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