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Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararı
Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Göksun İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 09:36:00 -
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Göksun İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

 

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