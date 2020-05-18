Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak

AA muhabirinin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji Dönüşümü 2050" raporundan derlediği bilgilere göre, enerji alt yapısının karbonsuzlaştırılması için 43 trilyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerekiyor.

Sürdürülebilir, düşük karbonlu, iklim dostu ve uzun vadeli ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan enerji dönüşümünün temelinde enerji verimliliği uygulamaları yer alıyor. Küresel sıcaklık artışının 1,5-2 derecenin altında olması için enerji sistemlerinin dönüşümüne ihtiyaç duyuluyor.

Enerji dönüşümüyle küresel enerji kaynaklı karbon emisyonlarının 2050'ye kadar yüzde 70 azaltılabileceği, bu oranın yüzde 90'ını enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturacağı öngörülüyor.

Küresel enerji alt yapısının karbonsuzlaştırılması için 2016-2050 döneminde yapılması planlanan 130 trilyon dolarlık yatırımın en büyük kalemini yüzde 33'le enerji verimliliği yatırımları oluşturuyor.

Rapora göre, 2050'ye kadar en büyük hedef, sıfır karbonlu enerji sistemlerine ulaşılması olarak belirlendi. Bu kapsamda, uzun vadeli enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi için destekleyici hükümet politikalarının devreye girmesi ve toplumların karbonsuz alt yapı dönüşümlerine ayak uydurması gerekiyor.

Küresel enerji sistemin karbonsuzlaştırılması için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon, şebekeler ve esnek mekanizmalara 2050'ye kadar her yıl 3,2 trilyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.

Enerji sektöründe istihdam 2050'de 100 milyona ulaşacak

Söz konusu enerji dönüşümünün istihdamının, iş tiplerini ve iş bölgesini etkileceğine işaret edilen rapora göre, küresel enerji sektöründe istihdam 2050'ye kadar 100 milyona ulaşacak.

Yenilenebilir enerji sektörü, 42 milyon kişiyle istihdamda en büyük paya sahip olacak.

Enerji verimliliği alanında ise bu döneme kadar 21 milyon kişinin iş sahibi olması bekleniyor.