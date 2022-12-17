Enerji verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapıyor

Godiva, McVitie’s ile Ülker gibi dev markaları bünyesinde barındıran Yıldız Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını içeren sürdürülebilirlik raporunun 5’incisini yayınladı.

İyi uygulamalar var

Raporda güncel sürdürülebilirlik stratejisinin çerçevesine yer veriliyor. Holdingin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) ilerlemelerinin de yer aldığı rapor Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, GODIVA, Kerevitaş, pladis, ŞOK Marketler ile Ülker Bisküvi’nin 2021’de hayata geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra iyi uygulamaları kapsıyor.

‘İsrafsız Şirket’ modeli

Kuruluşundan bu yana ‘İsrafsız Şirket’ ilkesine bağlı kalan Yıldız Holding, ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla gıda ve perakende sektörlerini odağına alıyor. Tüm paydaşlarıyla uzun vadeli, sürdürülebilir değer oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik stratejisi çatısını ‘Doğanın Geleceği İçin Çalışmak’, ‘Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek’ ve ‘Amaç Odaklı Ürünlerle Geleceğe İlham Vermek’ olarak oluşturan holding, yürüttüğü çalışmalarla UNGC’ye katkı sağlamayı amaçlıyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, sürdürülebilirlik stratejileri ile hedeflerini güncelleyerek doğanın geleceği için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Tütüncü, toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Döngüsel ekonomi odağında

2022 Küresel Riskler Raporu’na göre iklim ve çevreyle ilgili sorunların ön planda yer aldığını aktaran Tütüncü, “Karbon salımlarını azaltmanın ötesinde kaynakları yenilemenin ve iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda ‘İsrafsız Şirket’ modelimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları benimsiyor ve şirketlerimizin tamamında enerji verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yenilenebilir enerjiye de” dedi. Tütüncü, ayrıca “Döngüsel ekonomi uygulamalarını odağımıza alarak 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.