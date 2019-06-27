Enerji veren ve zayıflatan harika karışım | Lezzetli ve sağlıklı

Zayıflamak için atılan adımların başında kalori hesaplama gelir. Daha az kalorili yiyecekler tüketmek zayıflatır. Fakat bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız aşağıdaki tarif tam da size göre.

Çabucak hazırlayabileceğiniz, kahvaltı yerine geçebilecek, doyurucu ve sadece 200 kaloriden ibaret olan sağlıklı bir içecek, kulağa çok hoş gelmiyor mu? Otomatik olarak; yaptığınız diğer herhangi bir kahvaltıyla, arasında 400 - 600 kalori fark oluşturmuş olacaksınız.

İçecek için gereken malzemeler ve görevleri

- 2 yemek kaşığı yoğurt (protein ihtiyacı ve tokluk için)

- 1 adet elma (A,K,C,E vitaminleri ve diş, kemik,kan pıhtılaşması, cilt sorunlarını gidermek için)

- 1 dolu avuç maydanoz (ödem ve bakteri atmak için)

- 10 adet çiğ badem ya da çiğ ceviz (doğal yağ miktarını artırmak için)

Bütün malzemeleri blenderdan geçirerek, cam bir kaba aktarın. Dilerseniz bir kerede, dilerseniz birkaç saat içerisinde tüketebilirsiniz.

Sizde bu listeye bağlı kalarak, benzer bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı gününüzün bir öğününe bağlayarak devamlı tükettiğinizde zayıflamaya başlayacaksınız. Aynı karışımı muz ile yaptığınızda 3,5 kat daha fazla enerji almış olacaksınız. Bu da sizin tercihinize kalmış bir durum. Çünkü en çok enerji veren besinler arasında muz mevcuttur.

Bu tarifin besin değeri

Kalori, kcal: 218 Protein, g: 7,8 Karbonhidrat, g: 29,4 Yağ, g: 9,7