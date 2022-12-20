Enerji veren bitki çayları! Enerji veren baharatlar, kuvvet veren karışımlar: Daha dinç hissetmenizi sağlayacak

Tabii ki daha enerjik olmak için belirli çayları tüketmek yeterli olmayacaktır. Ayrıca gün içindeki enerjinizi korumak istiyorsanız dengeli ve düzenli beslenmeye önem vermek zorundasınız. Gün içinde bol bol su tüketmeli ve kendinize vakit ayırmalısınız. Böylelikle içtiğiniz bitki çayları maksimum fayda gösterir.

Enerji Veren Bitkiler

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi aşağıda bahsedeceğimiz bitkilerden alabilirsiniz. Bu bitkileri ve çayları kullanmadan önce hekiminize danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Aloe Vera

Aloe vera bitkisi besin değeri açısından oldukça zengindir. Cilde iyi gelerek iyileştirici özelliğe sahiptir. Aloe vera yapısında B vitamini, protein ve aminoasit barındırır. Bu da vücut için hastalık sonrası destek verir.

Aloe vera çayı demlemek için;

Bir yemek kaşığı aloe vera jelini bir bardak suya dökün ve demlenmesi için bekleyin. Bir dilim limon ekleyerek aromasını zenginleştirin. Bu çayı hastalıklardan sonra vücudunuzu eski formuna getirmek için kullanabilirsiniz.

Guarana

Guarana canlandırıcı özelliği ile konsantrasyonu artırır ve ruh halinizi hızla iyileştirir. Zor bir gün geçirenler için idealdir. Guarana bitki çekirdekleri kahve benzeridir. Ancak dozunu iyi ayarlamak gerekir. Günde bir bardak tüketmeye dikkat edin.

Yerba Mate

Yerba mate çayı, yapısında C vitamini ile kalsiyum, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleri barındırır. Günde bir bardak içildiği takdirde dolaşım sistemini rahatlatır, bitkin ruh halinizi düzeltmek için savaşır. Bu bitkiyi tüketirken tatlandırıcı kullanmanız yerinde olacaktır. Bir miktar bal ile acımsı bir tattan kurtulabilirsiniz.

Ginseng

Güçsüz ve yorgun hissediyorsanız ilk olarak tüketmeniz gereken bitkidir. Konsantrasyonu ve beyne giden kan dolaşımını artırır. Ayrıca doğal antioksidan özelliği ile hücrelerin yaşlanmasını azaltır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de tüketebilirsiniz.

Ginseng Çayı

Ginseng çayı hazırlamak için taze ya da kurutulup toz haline getirilmiş ginseng kökleri kullanabilirsiniz. Taze ginseng köklerini ince dilimler haline doğrayın. 500 ml kaynamış su için bir yemek kaşığı rendelenmiş ginseng kökü veya 4-5 dilim kullanılabilir.

Daha sonra suyunuzun çok sıcak olmamasına dikkat ederek 5 dakika kadar demleyin. (Suyun çok sıcak olması ginseng etkilerini ortadan kaldırır)

Biraz soğuttuktan sonra içine bal ve yeşil çay katarak farklı bir aroma yakalayabilirsiniz.

Çayınızı toz ginseng ile hazırlayacaksanız 500 ml suya bir tatlı kaşığı toz ginseng katmak yeterlidir. Bu oranları damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

Biberiye

Biberiye, enerji vererek yorgunluk ve halsizlikten kurtulmanıza yardım eder. Yemeklerde kullanılarak da tüketilir. Kan dolaşımını düzenler ve hastalıktan yeni çıkanlar için tonik görevi görür. Eğer konsantrasyon problemi çekiyorsanız günde iki bardak tüketebilirsiniz. Bir litre su için ihtiyacınız olan yirmi gram taze biberiye veya beş gram kurutulmuş biberiyedir. Bir cam kap içinde buzdolabına koyarsanız iki gün boyunca tüketebilirsiniz.

Enerji Veren Bitki Çayları -

En Faydalı Dünya Çayları

Beyaz Çay

Beyaz çay elde etmek için farklı bir bitki yoktur. Siyah çay ve yeşil çay elde edilen bitkiden alınır. Tek farkı tam olgunlaşmadan toplanmasıdır. Eski çağlardan beri tüketilen beyaz çay içerdiği kafein sayesinde enerji vererek zinde kalmanızı sağlar. Yapısındaki antioksidanlar sayesinde cilde fayda verir, ölü hücreleri yeniler ve bağışıklık sisteminizi korur.

Beyaz çayı demlemek için;

Kalitesinden emin olduğunuz bir beyaz çay alın. Aldığınız çayın hava almamasına dikkat edin. Hava alırsa değerini kaybetmektedir.

Öncelikle suyunuzu kaynatın. Ancak beyaz çay yapraklarını hemen suya bırakmayın. Bir veya iki dakika dinlenmesi için bırakın. Kaynar su kullanmak beyaz çaydaki besin değerini yok etmektedir.

Bir fincan içine beyaz çayınızı koyun ve üzerine suyu dökün. (Bir fincan için bir çay kaşığı beyaz çay.) İki dakika demlenmesi için bekleyin.

Hibiskus Çayı

Zencefil ile karıştırıp hazırlayarak günlük C vitamini ihtiyacınızı hibiskus çayıyla karşılayabilirsiniz. Kronik yorgunluğunuz varsa size enerji verecektir.

Hibiskus çayını seksen derece olan suda on ile on beş dakika arasında demleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca içine tarçın ya da limon ekleyerek aroma katabilirsiniz. Eğer soğuk tüketmek istiyorsanız 2 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Enerji veren baharatlar

Özellikle pulbiber, zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi baharat çeşitleri metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Termojenik etki gösteren bu baharat çeşitleri vücut ısısını arttırarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasına katkı sağlar.

Dinçleştiren bitki çayları

Dinç tutan bitki çayları: Kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayacak bitki çayı önerisi

Bitki çayları sayesinde güne enerjik bir başlangıç yapabilir, hatta gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz. Doğal yollardan enerji almak isteyenlere bitki çayları tarifi.

-Papatya çayı

-Kuşburnu çayı

-Kakule çayı

Papatya çayı, genelde uyku problemleri için kullanılsa da sabahları içildiğinde gün boyu dinç kalmanızı sağlar. Her sabah içeceğiniz bir bardak papatya çayı sayesinde stresiniz azalır, zihniniz boşalır ve kendinizi daha dinç hissedersiniz. Bir bardak papatya çayı için 250 ml kaynamış suyun içerisine 2-3 tatlı kaşığı papatya ilave edin ve demlenmesi için 3-4 dakika kadar bekleyin.

Kuşburnu bitkisinin C vitamini açısından oldukça zengindir. 100 gram kuşburnu, bir adet limonun 60 katı kadar C vitamini içerir. İdeal kıvamlı bir kuşburnu çayı demlemek için yarım litre suyu kaynatın ve içerisine 2 yemek kaşığı kuru kuşburnu ilave edin. Çayınızın demlenmesi için 10 dakika kadar bekleyin.

Kakule; içerisinde bolca potasyum, kalsiyum, magnezyum ve benzeri mineraller barındıran bir bitkidir. Bu sayede kakule çayı tükettiğinizde gün boyu dinç ve enerjik hissedersiniz. Kakule çayını hazırlamak için 1,5 litre suyu kaynatın ve içerisine 3 yemek kaşığı siyah çayla birlikte 3 çay kaşığı kakule tohumu ekleyin.

Güç toplamak için ne yemeli? Enerji Veren Besinler Nelerdir?

Yumurta. Omega-3 ve vitamin açısından zengin bir yiyecek olan yumurta, odaklanmanız gereken bir işi gerçekleştirirken üretkenliğinize yardımcı olur.

Kuruyemişler. Badem, ceviz, antep fıstığı, kaju fıstığı, fındık, ceviz…

Yulaf ezmesi.

Hurma.

Mercimek.

Tavuk.

Badem. .

Avokado.

Merak edenler için enerji bitkileri nedir?

Bu bitkilerle, günümüzde enerji tarımı olarak da tanımlanabilen yeni bir tarım kültürü geliştirilmiştir. Bu bitkiler arasında şekerkamışı, mısır, şekerpancarı, sorgum gibi iyi bilinen bitki türleri yanında, ülkemizde fazla tanınmayan Dallıdarı, Miscanthus, gibi bazı bitkilerde bulunmaktadır.

Bitkilerden enerji elde etme yolları

Yeşil bitkiler, fotosentez yaparken ışık enerjisi yardımıyla karbondioksiti ve suyu birleştirerek oksijen elementi açığa çıkarır ve aynı zamanda kendi organik besinlerini (karbonhidratlar) de yapar- lar. Bu besinler bitkiler tarafından büyü- me, enerji ve onarım amacıyla kullanılır.