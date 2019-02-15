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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı 2019 TTK alımları 2019 başladı mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı verdi mi? Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın personel alımlarına ilişkin son dakika olarak. "İstihdam açısından biz TTK olarak yeraltı ve yerüstü işçilerimizle birlikte toplamda 10 bin istihdam ile devam ederiz” dedi. Peki Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımları ne zaman?

15 Şubat 2019 Cuma 15:31
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı 2019 TTK alımları 2019 başladı mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı verdi mi? Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın personel alımlarına ilişkin son dakika olarak. "İstihdam açısından biz TTK olarak yeraltı ve yerüstü işçilerimizle birlikte toplamda 10 bin istihdam ile devam ederiz” dedi. Peki Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yatırımlarıyla 5 yıl sonra toplamda 20 bin kişinin özel ve kuruma ait maden ocaklarında çalışabileceğini, kömür üretiminin de yıllık 6,5 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kurumun yatırımları ve geleceğe dönük projelerini anlattı. TTK'ya bağlı maden sahalarında kömür rezervinin 1 milyar 500 bin ton civarında olduğunu söyleyen Kazım Eroğlu, "Bizim yeraltında şu anda üretim yaptığımız alanların toplam uzunluğu 2 kilometre. 2019 yılı sonunda bahsettiğimiz alanın 700-800 metresini yarı mekanize veya tam mekanize üretim bandına getirmek istiyoruz. Şu andaki yaptığımız ihaleler bunu sonuçlandıracak mahiyette. 2021 yılına kadar, aldığımız işçiler ve emeklilik oranları bizi sıkıntıya sokmaz ise 2021 yılında 2 milyon 100 bin tonluk bir üretim hedefliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Kişi başına üretim şu anda 700 kilogram. Bunu, bin 200 ile bin 400 bandına çıkarmak istiyoruz." dedi.

Zongulda’ta 20 bin kişi istihdam edilecek

Kazım Eroğlu, maden sahalarında istihdam konusunda da büyük hamleler olacağını ifade etti. 20 bin kişinin Zonguldak'taki özel ve kuruma ait maden ocaklarında çalışabileceğini belirten Kazım Eroğlu, "İstihdam açısından biz TTK olarak yeraltı ve yerüstü işçilerimizle birlikte toplamda 10 bin istihdam ile devam ederiz. Bağlık-İnağzı sahamızı ve rödevanslı diğer sahalarımızı devreye koyduğumuzda 5 yıl sonra Zonguldak'ta toplamda sadece kömüre bağlı 20 bin kişilik bir istihdam söz konusu olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:31
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