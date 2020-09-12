Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni müjdesi: Adı Ertuğrul Gazi olacak

739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupalı devletlerin gazına gelen Yunanistan'ın provokasyonları sonrası Doğu Akdeniz'de meydana gelen gerilimle ilgili konuşan Bakan Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın" dedi.

"Dünya tarihine dönüp baksak yüzyılları, ülkeleri, halkları kana, kaosa ve kargaşaya sürükleyenler hep kendileri oldu" diye konuşan Dönmez, şunları söyledi:

"İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'Hay hay' deyin. Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz. Artık o defterler kapandı. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini anladıkları ülkelerle ve liderleriyle; tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar. Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın. Kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmiyorlar. Olayı hukuk bağlamından çıkarıp siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysaki bu tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi en iyi siz bilirsiniz. En zor zamanda dahi bu millet bağrından Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar çıkarır da sizin zilletinize asla boğun eğmez."

"Yeni müjdeler yakın"

"Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır" ifadelerini kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bunun için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Ertuğrul Gazi müjdesi

"2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye'nin Yeni Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Gemisi'nin yıl sonunda Türkiye'de olacağını belirten Fatih Dönmez şunları kaydetti:

"2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye'nin yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Gemisi inşallah yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler. Gemimizin testleri şu an devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından Türkiye’ye doğru yola çıkacak. Biri Hatay'da diğeri de İzmir'de olmak üzere 2 FSRU gemimiz vardı. İnşallah bunun biri kendi mülkümüzde özel sektöre ait. Yeni gelecek gemi BOTAŞ'ın mülkünde olacak. Diğer kiralık olan gemiyi de iade edeceğiz. İnşallah yılbaşı itibarıyla Ertuğrul Gazi Yüzer Doğal Gaz Gemisi'ni Hatay'daki terminale bağlayarak hizmete alacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Ertuğrul Gazi'nin özelliklerine ilişkinde bilgiler veren Bakan Fatih Dönmez, "Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edebileceğiz. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerini en az indirerek, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturacağız. Özellikle kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçmiş olacağız. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak." ifadelerini kullandı.