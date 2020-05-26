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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:45:13 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık."

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