Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak

Türkiye, Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisinin de gelmesiyle Akdeniz ve Karadeniz’de ‘doğalgaz ve petrol arama çalışmaları’nı hızlandıracak. Barbaros ve Oruç Reis sismik gemilerinin yaptığı araştırma sonrasında halen Alanya 1 bölgesinde sondaja başlayan Fatih gemisinin 2.5 ay içinde çalışmalarını tamamlaması beklenirken, yeni gelecek gemi de şubatta Akdeniz’de olacak. Böylece her iki gemi yılda 4 sondaj yapabilecek. Ayrıca Mersin açıklarında ayaklı sistemle yürütülen sığ deniz operasyonu da çalışma bitince Adana Karataş bölgesine aktarılacak. Derin deniz sondajının, kara ve sığ sahalara kıyasla daha zor bir süreç olduğunu söyleyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, sondaj faaliyetlerinde gelinen noktayı anlattı.

"2-2.5 ay içerisinde netice almayı..."

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in ilk seferine çıktığını ve ekimde Alanya-1 kuyusunda göreve başladığını hatırlatan Bakan Dönmez, “150 günlük bir programımız vardı, şu anda herhalde bir 2 ayı doldurduk, 60 günü dolmuş oldu. İşte bir 2-2.5 ay içerisinde netice almayı ümit ediyoruz. Yani bu netice şu: Tabi biz olmasını, daha doğrusu bulmayı ümit ediyoruz, ama en azından var veya yok demek için o 150 günü beklemek zorundayız” dedi. Dönmez “İngiltere 1970’te Kuzey Denizi’nde petrolü, gazı 150’nci kuyuda bulmuştu. Tabi o günkü teknoloji böyle değildi. Biz biraz sabırsız milletiz, inşallah o kadar beklemeden varsa bulacağız. Bunu da ümit ediyoruz” diye konuştu.

“İkinci gemimi Şubat'ta..."

İkinci sondaj gemisinin satın alındığını ve Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını belirten Dönmez, geminin şubatta Akdeniz’de göreve başlayacağını söyledi. Dönmez “İkinci gemimizde yolda. Mülkiyeti İskandinav ülkelerindeydi, Malezya’da operasyondaydı. Gemimiz şu anda seyir halinde. O da Şubat ortası gibi inşallah Akdeniz’de olacak” diye konuştu. Enerji Bakan Fatih Dönmez, her iki geminin de yılda 2 sondaj yapma imkanı olduğu bilgisini verdi. Böylece Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de yılda 4 derin yapabileceğini söyleyen Dönmez, derin deniz sondajının zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Bunlar tarihi rekorlar"

Maden Tetkik Arama’nın (MTA) sondaj uzunluğunda tarihi rekor kırdığını söyleyen Bakan Dönmez, “Biz geçtiğimiz yıl 1 milyon metre sondaj yapmıştık, bu sene inşallah 1.5 milyonu bulacağız. Bunlar tarihi rekorlar” dedi. Yer altından çıkarılan kömür miktarı hakkında da bilgi veren Dönmez, “Burada ciddi miktarda kömür rezervi de ilave oldu. Ben size sadece onu söyleyeyim, 3.3 milyar ton, bu son 2017 ve 2018’de, yani iki yılda ortaya çıkartılan madenlerde 3.3 milyar ton kömür rezervi, 1.5 milyar ton tenardit, yani burada biraz belki diğer metal, kurşun, çinko, bakır, altın gibi maden varlıklarına da rastlandı. Şimdi tabi bunlar ilk keşifler, ekonomik karşılığı olması lazım, yani işletilebilir” dedi.

"2 milyon ton bor ihraç ettik"

“Borda da hakikaten gayet iyi neticeler alıyoruz” diyen Enerji Bakanı Dönmez, “Bu sene ihracat 2 milyon 420 bin tona çıktı ve Türkiye tarihi rekorunu kırdı. Geçen sene 2 milyon 250 bin ton idi, bu sene onu 200 bin ton daha arttırdık ve 1 milyar dolar sınırını aşmış oldu, yani Eti Maden’in ihracatı çok fazla... Borda. Bunlar tabi yarı mamul, ham madde şeklinde oluyor. Fakat orada da uç ürünler için bir çalışma başlattık, şimdi Eti Maden uç ürün üretimine geçecek, özellikle savunma sanayinde kullanılan bor karbür gibi ürünlerle ilgili. Onlarla ilgili görüşmelerde de belirli bir noktaya geldi, inşallah en kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşmış olacağız” diye konuştu.

Fiyatlar böyle giderse ikinci indirim gelir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklamıştı. Dönmez, indirimin gelecek yılki döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki projeksiyonlara göre oluştuğunu söyledi. Dönmez, "6 ay sonra bu fiyatlar böyle giderse doğalgaz fiyatlarına indirim yönünde yansıyabilir” dedi. Bakan Dönmez elektrikte kayıp-kaçakla ilgili de “Türkiye ortalaması yüzde 14’e düştü” dedi. Dönmez “Batı’da daha düşük. Güneyde yine bazı bölgelerde düştü, fakat hala yüksek, ama Türkiye ortalaması 14, buraya 20’lerden geldik. Her yıl 1 puan azaltılması yönünde bir hedefimiz var, onu tutturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

600 ilçeye doğalgaz

Doğalgaz iletim hatlarıyla ilgili bilgi veren Dönmez, “81 ilimize ve 474 ilçemize doğalgaz ulaştırdık” dedi. Bu rakamı 2023’e kadar 600’ün üstüne çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Dönmez şunları söyledi.

“BOTAŞ nüfusu 20 binin üzerinde olan yerlere eğer lisansı dağıtım bölgesi içerisinde değilse, BOTAŞ ana iletim hattını çekiyor. 20 binin altında olanlar veya dağıtım lisansı kapsamında olanlarda da dağıtım şirketi tarafından sağlanıyor. Orada bir kriter belirledik, nüfusu fazla ve sanayisi yoğun olan yerlerden başlamak üzere. Hedefimiz, 2023’te 600 ilçeye doğalgaz vermek. Şu anda 50 milyon kişi doğalgaz kullanıyor, bu da nüfusun yüzde 62’si. Aşağı yukarı 60 milyon kişinin de, yani 10 milyon ilave söylersek, doğalgaza erişim imkanı var, henüz dönüşüm yapmamış, abone olmamışlar var. Öyle baktığımızda yüzde 70’lerde doğalgazı kullandığını ya da erişme imkanı olduğunu söyleyebiliriz.”

Sondaj platformu Mersin’den sonra Karataş’a aktarılacak

Bakan Dönmez, derin denizdeki çalışmaların dışın sığ bölgelerde de sondaj faaliyetlerinin başladığını belirtti. Mersin ve Adana’da ‘nokta atışı’ belirlenen sondaj alanları olduğunu söyleyen Dönmez “Bir de bizim Mersin açıklarında başlattığımız bir sığ deniz operasyonumuz var o ayaklı bir sistem. Ondan sonra Adana Karataş mevkiine geçecek yine aynı şey sığ derinde bir sondajımız da orada olacak tabi bu rastgele seçilmiyor. Sismik çalışmalar, petrol ve jeologlara aylarca süren bir çalışma yapıyor yani veri topluyor. Yerin altında işte hidrokarbon emaresi var mı, büyüklüğü nedir? İşte Barbaros Hayrettin Paşa biliyorsunuz orada yıllardır çalışıyor. O veriler iki boyutlu, üç boyutlu analiz ediliyor. Olasılığı en yüksek yerde de bu sondaj kararı veriliyor. Bakalım inşallah biz ilkinde buluruz” diye konuştu.

(Star)