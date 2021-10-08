Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

Doğal gaz arzında bir sorun olmadığını belirten Dönmez, "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.

"Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamasının sonunda ise vatandaşlara müjde niteliğinde ifadeler kullandı.

Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı karadeniz gazıyla buluşturmak"