0553 313 94 23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ayvalık’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde incelemelerde bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 20:01
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ayvalık’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde incelemelerde bulundu.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in rehberliğinde ilçeye bağlı 22 adada incelemelerde bulundu. Tekneyle gerçekleştirdiği gezide Bakan Fatih Dönmez’e ailesi de eşlik etti. Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, inceleme gezisinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’e ait Cunda Adası’ndaki kafeteryada ilçenin ünlü damak tatlarından biri olan Ayvalık tostunun tadına baktı. Ayvalık’ın bakir doğasının korunması gerektiği mesajını veren Bakan Dönmez, daha sonra dünyada güneşin batışının en güzel izlenildiği yerlerden biri olan Şeytan Sofrası’nı ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik karşısındaki meydan ‘Kadeş Barış Meydanı’ oldu
    1. Valilik karşısındaki meydan ‘Kadeş..
    2. Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
    3. Didim’de üreticiler iyi tarım..
    4. Otogardaki otoparkların tahliyesine..
    5. "Fener Ol" talihlileri otomobillerini..
    6. Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kurul
    7. 11. Büyükelçiler Konferansı
    8. Malatya’da 12 saatte 3 silahlı saldırı
    9. Levent Şahin: “Buraya iki kupa ile..
    10. HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
    11. GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını
    12. MYK sonrası 'Kaz Dağları' ile ilgili..
    13. Baykar "uçan araba" için Ar-Ge..
    14. Borsa günü artışla tamamladı
    15. MYK sonrası Ömer Çelik'ten 'operasyon'..
    16. Mehmet Altıparmak: "Kazanarak lige ve..
    17. Çiçekçiye sokak ortasında meydan..
    18. Amerika'da borsa endeksleri toparlanma..
    19. Altının kilogramı arttı
    20. Çelik:"Bir partinin siyasi etikle..
    21. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    22. Pamuk tarlasında 500 kök kenevir..
    23. Rusya'dan ABD'ye "ekonomik terörizm"..
    24. Irak'ta Ezidilere yönelik saldırıda..
    25. Bakan Koca 11. Büyükelçiler..
    26. Alt geçit trafiğe açıldı
    27. Bursa Valiliği’nin yeni logosu belli..
    28. Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama)..
    29. İran'dan ABD'ye: Bizimle girdiği her..
    30. Tosya Devlet Hastanesinde katarakt..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak