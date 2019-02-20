Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aliyev'le görüştü

BAKÜ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı'na katılım sağladığı için Dönmez'e teşekkür etti.

Güney Gaz Koridorunun temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte imzaladığı TANAP projesi ile atıldığını belirten Aliyev, TANAP'ın kısa sürede tamamlanmasının büyük başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm alanlarda olduğu gibi enerji alanında da büyük sonuçlar doğurduğunu ifade eden Aliyev, TANAP'la 1 milyar metreküpten fazla doğal gazın Türkiye'ye nakledildiğini kaydetti.

Güney Gaz Koridorunun tamamlanması yönündeki çalışmaların başarıyla devam ettiğini aktartan Aliyev, Dönmez'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez de Güney Gaz Koridorunun önemli bir proje olduğunu ve Türkiye'nin bu projenin ilk aşamasından itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Dönmez, TANAP ve STAR Rafineri gibi büyük projeleri gelecekte de devam ettireceklerini kaydetti.

- Güney Gaz Koridoru toplantısı sona erdi

Bu arada Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı, katılımcı ülkelerin projedeki yükümlülüklerini teyit eden bildiriye imza atmasıyla sona erdi. Bildiriyi Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez imzaladı.

Bakan Dönmez, temasları kapsamında Türkiye Petrolleri (TP) Azerbaycan ofisini de ziyaret etti. TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Bakan Dönmez'e Azerbaycan'daki çalışmaları konusunda bir sunum yaptı.











