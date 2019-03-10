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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"Güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var"- "İstanbul'un sadece birkaç merkez ilçesinde doğal gaz varken, bugün 39 ilçemizin tamamında, Adalar dahil, hatta köylerimizde bile doğal gaz kullanır hale geldik" - "Yıllık ortalama 4 milyar dolarlık mermer-doğal taş ihracatımız söz konusu. Bunu artıracağız. Alın terimize akıl terimizi katalım, yüksek değerli ürünleri üretelim, onları ihraç edelim istiyoruz"

10 Mart 2019 Pazar 15:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dönmez, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Bileciklilerle bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "memleket" kavramının önemine işaret etti. Bilecik'in tanıtımının kendileri için görev olduğunu belirten Dönmez, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Dönmez, kesintisiz hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, 10 yılı aşkın süredir Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu, bu süre içerisinde Bilecik'le de, İstanbul'la da bağlarını koparmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemleri anımsatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinden Cumhurbaşkanlığı sürecine kadar her aşamasında destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Nerede görev verilirse oradayız. 1994'te Belediye Başkanı olduğunda, çöp, çamur, çukurdan geçilmeyen, yolsuzluk, susuzluğun had safhada olduğu, havası solunamaz bir İstanbul devralmıştık. Kısa süre içinde bunları hallettik. O tarihte İstanbul'un sadece birkaç merkez ilçesinde doğal gaz varken, bugün 39 ilçemizin tamamında, Adalar dahil, hatta köylerimizde bile doğal gaz kullanır hale geldik. Doğal gazı Bilecik'le bile bu dönemde tanıştırmış olduk. Artık ülkemizdeki 81 ilin tamamında doğal gaz kullanır hale geldik."


- "(Doğal gaz) Aramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor"


Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Şu an varsa bulacağız" anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

Dönmez, "Trakya'da bir ay önce bir küçük keşif yaptık, yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaza ulaşmış olduk. Bugün rakamlarla ekonomik karşılığı 5 milyar TL... 300 bin haneli bir şehrin 10 yıl süreyle doğal gazını karşılayacak bir kaynağı yakalamış olduk. Yetmez ama aramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Buldukça milletin emrine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elektrikte üretim sorunu kalmadığını, hala dışa bağımlılığın söz konusu olsa da yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmak için çabaladıklarını dile getiren Dönmez, "Güçlü bir Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Bu alandaki gayretlerimiz devam edecek." dedi.

Yıllık ortalama 4 milyar dolarlık mermer-doğal taş ihracatının söz konusu olduğunu, bunu artıracaklarını belirten Dönmez, "Alın terimize akıl terimizi katalım, yüksek değerli ürünleri üretelim, onları ihraç edelim istiyoruz." ifadesini kullandı.

Madencilik ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Dönmez, konuşmasının ardından Dernek üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:37
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