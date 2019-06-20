0553 313 94 23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:03
  1. Yavuz sondaj gemisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı
    1. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    2. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    4. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    5. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    6. RTÜK heyeti Kore'de
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    8. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    9. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    10. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    11. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    12. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    13. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    14. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    15. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    16. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    17. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    18. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    19. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    20. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!