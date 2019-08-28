Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Bakan Dönmez, Bağdat Havalimanı'nda Irak Petrol Bakan Yardımcısı Fiyaz Hasan ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Dönmez'in temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile bir araya gelmesi bekleniyor.



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