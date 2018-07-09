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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. İşte Fatih Dönmez'in hayat hikayesi...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:24
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kimdir?

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı.

İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. Çalışma hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dönmez, EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’da (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA’nın strateji raporunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz güvenliği komitelerinde görev aldı.

Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksiyonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organizasyon geliştirme ve şirketlerin AB’ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü.

24 Aralık 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. Fatih Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI OLDU

Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:24
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fatih Dönmez

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