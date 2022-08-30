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Dünya Enerji ve doğal gaz devi duyurdu: Gaz akışı kesildi
Dünya

Enerji ve doğal gaz devi duyurdu: Gaz akışı kesildi

Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'ya doğal gaz silahını çekti. Fransız enerji devi Engie, Rus enerji devi Gazprom'un bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 11:13:00 - 2022-08-30 11:24:00
Enerji ve doğal gaz devi duyurdu: Gaz akışı kesildi

Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi derinleşiyor.

DOĞAL GAZ DEVİ DUYURDU: GAZ AKIŞI KESİLDİ

Rus enerji şirketi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye bugünden itibaren taraflar arasındaki bazı sözleşmelerin uygulanması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı ile ilgili mevcut endişeler nedeniyle gaz akışını daha da azaltacağı konusunda bilgi verdi.

Fransız yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce açıklandığı gibi Engie, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin etmişti. Gazprom'un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu" ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN UYARMIŞTI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, şirketlere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.

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Yorumlar

deniz HAN

GAZI KESSSSS BETER OLSUN AVRUPA RAHATA ALIŞTILAR ODUN TOPLUYORLAR MI ??? KÖMÜRDE PEK YOK !!!!! KIŞ GELMEDEN AYAĞIMIZA GELECEKLER KADİM TÜRK DEVLETİ ÖNÜNE GELECEKLER SONBAHARDA BARIŞ ELÇİSİ SAYIN ERDOĞAN'IN AYAĞINA GELECEKLER YALVARACAKLAR KURTAR BİZİ DİYE DOĞAL GAZ BİZDEDE VAR VARRRRRR AYAĞIMIZA GELECEKLER HERZOGGGGGG DOĞAL GAZINI ÜLKEMDEN GEÇİR BORU HATLARI İLE VE BİZE BİAT EDECEKSİN HERZOGGGGG HIMMMMM MISIR DA Kİ GAZ SAHALARINA TÜRK GAZ ÇIKARMA GEMİLERİ DE GİRECEK BULUNAN GAZ TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇECEK AMA RUSLAR GAZI KESECEK Kİ KIŞ SOĞUK GEÇECEKKKKKK AVRUPA AYAĞIMIZA GELECEKKK AYNI OSMANLIDA DİVANA EĞİLE EĞİLE GELEN ELÇİLER GİBİ HIMMMMM BİRİ BANA YAZMIŞ DALGACI ALAYCI LANNNNNNNN BENİM PEYGAMBERİM HZ MUHAMMED BİZ MAZLUMLARDAN YANAYIZ ZALİMLERE IZDIRAP OLACAĞIZ AKİTTE YAZDIM DİYE BAS GİT DİYOR BEN AKİTİ SEVDİM BURDAYIM EN İYİ GAZETE
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