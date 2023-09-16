Enerji şirketi borcunu ödeyemedi! Türk bankası şirketin yarısına bir anda ortak oldu

İş Bankası alacaklarından mahsup edilmek üzere,, Greeneco Enerji Elektrik Üretim Şirketi’nin %50 oranındaki paylarının devralıyor.

Banka’dan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Acarsan Makarna Grubu’na ait olan %50 oranındaki payının; yaklaşık 50 milyon USD tutarındaki kısmı, Acarsan Makarna Grubu’na kredi sözleşmeleri tahtındaki Bankamız alacaklarından mahsup edilmek üzere, yaklaşık 130 milyon USD bedelle Bankamızca devralınması, söz konusu pay devri işlemine ilişkin olarak ilgili dokümanların imzalanması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.