Enerji sektörü dijital alanda konuşuldu

Covid-19 sonrası enerji sektörünün geleceği ve YEKDEM beklentileri Güriş Energy Talks’ta değerlendirildi.

COVID-19 salgınının sektör üstündeki etkisi’, ‘2020 sonrası YEKDEM beklentileri’ ve Yenilenebilir enerjinin dünü, bugünü ve yarını konuları ‘Güriş Energy Talks’ online toplantıda ele alındı.

“Yenilenebilir enerjide devletimizin desteğine güveniyoruz’

Program açılışında konuşan Güriş Enerji Grup Ceo’su Ali Karaduman, yenilenebilir enerjinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendirerek; “Milli enerjimize nasıl yeni ve doğru bir gelecek sağlarız konularında devletimize katkı sağlamak amacıyla burada bulunmaktayız. Enerji üretiminde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yenilebilir enerji kaynaklarının doğru kullanımını sağlamak Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya tanıtmaı görevini üstlendik ve bu sebepten dolayı YEKDEM projelerine ağırlık verdik. Holding olarak toplamda 958 MW güç ile dünyaya temiz enerji ile dünyaya katkı sağlıyoruz. Bu sağlam mekanizmayı YEKDEM sayesinde kurduk. Bu mekanizmanın katkısıyla yapılan Türkiye’de yapılan yatırımlar bize çok büyük güç sağladı. Kendi potansiyelimizi kendi imkanlarımızla işlemek için devletimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple devletimize çok güveniyoruz. Çünkü yenilebilir enerjide devlet desteğinin olması demek yatırımların önünün açılması demek. Desteğin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.