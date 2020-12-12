  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı
Ekonomi

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:28:27 -
Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11) artırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artırdı.

2021'de ilgili yasalara aykırılık nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 944 lira ile 2 milyon 376 bin 415 lira, doğal gaz piyasasında 1 milyon 44 bin 625 lira ile 2 milyon 89 bin 265 lira arasında olacak.

Petrol Piyasası Kanunu uyarınca ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin de aralarında bulunduğu mevzuat ihlallerinde ilgililere 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında ceza uygulanacak.

LPG piyasasında ise 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları 333 lira ile 13 milyon 374 bin 703 lira arasında değişecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay