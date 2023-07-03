Enerji faturalarıyla ilgili kötü haber geldi! O gelişmeyi böyle duyurdu

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji fiyatlarında bu kış büyük bir artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Enerji krizi; Ukrayna’daki savaş, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatını düşürmesine paralel olarak derinleşmişti. Buna büyüyen devasa Çin ekonomisindeki enerji talebinin olumsuz etkisi de ekleniyor.

BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Çin ekonomisinin hızla toparlanması ve kışın sert geçmesi durumunda doğalgaz fiyatlarında gerçekleşebilecek artışın tüketicileri zor duruma düşürebileceğini belirtti.

“Çin ekonomisinin ne kadar güçlü bir sıçrama yaşayacağını bilemiyoruz” diyen Birol, bu kış pek çok ülkede elektrik kesintisi yaşanmasının ihtimaller dahilinde olduğunu da ekledi.

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