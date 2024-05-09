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Ekonomi Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında
Ekonomi

Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında

Yeniakit Publisher
2024-05-09 17:11:00 - 2024-05-09 17:12:00
Enerji devi ile imzalar atıldı! Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Bayraktar, 'Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz.' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından tarihi anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINDA"

Bayraktar, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Bayraktar, Washington'da Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de buluştuklarını bildirdi.

Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:
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"Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir."

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