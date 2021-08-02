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Gündem Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması
Gündem

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

Elektrik kesintileriyle ilgili basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığını ancak ülke genelinde sonlandırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:19:00 -
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

 YENİ AKİT  ANKARA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, “Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleri ile ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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