Kavala duruşmasını izleyen 14 temsilci nerede?

O bahaneleri de kabul etmiyorum ama..

“İsrail’in elinde olan nükleer silah, İran’ın elinde niye olmayacakmış” diye itiraz ederim ama..

İran’a ambargo uygularken, hatta önce İsrail tarafından, ardından “İsrail tam vuramadı, biz şimdi tam vuracağız” diyerek yaptıkları saldırıyı da telin ediyorum ama..

Aylar öncesinde, bizzat Trump’ın ağzından, “İran’ın nükleer kapasitesini imha ettik” açıklaması yapıldıktan sonra..

Şimdi İran’a yönelik “Saldırı azz sonra” denilerek yapılan tam tam dansları eşliğinde oluşturulan hava, hepten hukukun ayaklar altına alındığı bir tablo değil mi?

“İran’a Pazar sabahı saldırı bekleniyor” yayınları yapıp, tek kelime ile bunun haydutluk olduğunu ifade edemeyen herkese sesleniyorum..

Bu haydutluğa nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?

Muhafazakar kanallara çıkan, kendisini ABD karşıtı gibi gösteren, o şovmenlere de hatırlatıyorum..

“İran’ın dini lideri 13 gündür halkın karşısına çıkmıyor” diyerek, Amerikancı bir söylemi nasıl dillendirebilirsiniz?

Ne yapsın, İran’ın dini lideri?

Halkın karşısına çıksın, yeri belli olsun, çakallar da saldırsın, İran karışsın..

Bunu mu istiyorsunuz?

