SON DAKİKA
Gündem Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı
Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
IHA
Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni, jandarmada alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Muğla, Ankara ve Yalova’da 31 Ocak günü sabah saatlerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Gözaltında bulunan Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla jandarmada alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

Yorumlar

ata

gençlerin zamanını boşa harcayanlar deseydiniz....
