  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı Dikkat çeken yorum! NATO çökecek mi? Tom Barrack'tan gündemi altüst eden Türkiye çıkışı: Bu tam bir delilik Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih öne çekildi Uyanıklık yapmaya kalkışmışlardı! Togg'la ilgili dava sonuçlandı Robert Koçaryan: Macron'dan öpücük almak için Türkiye'ye karşı cephede yer aldı, gri alana girdi Türkiye'den füzeleri kör eden silah! Beka kabiliyetini artıracak Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı Son dakika açıklaması... Trump, petrol tedarikiyle ilgili Küba ile görüşmelere başlandığını bildirdi! Lang diye oturdu! Galatasaray turnayı gözünden vurmuş resmen! Müthiş rakamlar
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı
DHA Giriş Tarihi:

Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Sivas’ta kedilerin beslendiği iki katlı bir evde çıkan yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek öldü, 10 kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

#1
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Olay, saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8’inci Sokak üzerindeki N.H.’ye ait iki katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İçerisinde yalnızca kedilerin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen Sivas Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirdi.

#3
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

#4
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Ancak evde bulunan 36 kediden 26’sı dumandan zehirlenerek öldü, 10’u ise sağ olarak kurtarıldı.

#5
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Kurtarılan kediler, veteriner ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı.

#6
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Ev sahibi N.H.’nin başka bir evde yaşadığı, bu evi ise sokak kedileri için barınak olarak tahsis ettiği öğrenildi. Yangında yaşamını yitiren kediler için mahalle sakinleri ve hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı.

#7
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybının yalnızca hayvanlarla sınırlı kalması, olası bir faciayı önledi.

#8
Foto - Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı

Sivas’ta hayvansever bir vatandaşın kediler için ayırdığı evde çıkan yangında 26 kedi öldü, 10 kedi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluştu..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23