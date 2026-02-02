Sivas’ta korkunç yangın: 26 kedi öldü, 10’u kurtarıldı
Sivas’ta kedilerin beslendiği iki katlı bir evde çıkan yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek öldü, 10 kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 8’inci Sokak üzerindeki N.H.’ye ait iki katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. İçerisinde yalnızca kedilerin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen Sivas Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ancak evde bulunan 36 kediden 26’sı dumandan zehirlenerek öldü, 10’u ise sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan kediler, veteriner ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı.
Ev sahibi N.H.’nin başka bir evde yaşadığı, bu evi ise sokak kedileri için barınak olarak tahsis ettiği öğrenildi. Yangında yaşamını yitiren kediler için mahalle sakinleri ve hayvanseverler büyük üzüntü yaşadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybının yalnızca hayvanlarla sınırlı kalması, olası bir faciayı önledi.
Sivas’ta hayvansever bir vatandaşın kediler için ayırdığı evde çıkan yangında 26 kedi öldü, 10 kedi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
