Yeniakit Publisher
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı
AA Giriş Tarihi:

Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, genç forvet Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladı

Sarı-lacivertli ekip, geleceğe yatırım niteliğindeki yeni transferini duyurdu.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif’in sezon sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Genç futbolcu, dün özel uçakla İstanbul’a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından kulüp binasında imza töreni düzenlendi.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

İmza törenine, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de katıldı.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından transferi kamuoyuna duyurdu.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe yönetimi, son dönemde genç ve potansiyelli isimlere yaptığı yatırımlara bir yenisini eklemiş oldu.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Sidiki Cherif’in performansına göre sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye sokulması bekleniyor.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Foto - Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı

Genç oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

