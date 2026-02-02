Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, genç forvet Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip, geleceğe yatırım niteliğindeki yeni transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif’in sezon sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Genç futbolcu, dün özel uçakla İstanbul’a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından kulüp binasında imza töreni düzenlendi.
İmza törenine, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de katıldı.
Kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından transferi kamuoyuna duyurdu.
Fenerbahçe yönetimi, son dönemde genç ve potansiyelli isimlere yaptığı yatırımlara bir yenisini eklemiş oldu.
Sidiki Cherif’in performansına göre sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye sokulması bekleniyor.
