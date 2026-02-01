Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor!
Zafer Partisi eski Hatay İl Başkanı Hasan Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ağır suçlamalarda bulunarak savcıları görev davet etti. Zafer Partisinde dönen dolapları ‘Türk milletçileri büyük bir soygun içerisinde’ sözleriyle anlatan Öztürk, partiye çanta çanta, poşet poşet para geldiğini ve hiçbirisinin kayıt edilmediğini iddia ederek Cumhuriyet savcılarını görev davet edip partinin acilen denetlenmesi çağrısı yaptı.
