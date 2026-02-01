  • İSTANBUL
Toprak kaymasında can kaybı 70'e çıktı
Dünya

Toprak kaymasında can kaybı 70’e çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Toprak kaymasında can kaybı 70’e çıktı

Batı Cava eyaletinde meydana gelen büyük toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, ölü sayısı 70’e yükseldi.

Endonezya’da günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarından gelen son veriler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

 

Endonezya basını, Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bandung Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana, afetten toplam 158 kişinin etkilendiğini, 78 kişinin kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 10 kişinin halen enkazın altında olduğunun değerlendirildiğini belirten Permana, yeni toprak kaymaları riskine karşı önlem alındığını söyledi.

