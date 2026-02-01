‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Kırmızı Masa programına konuk oldu. Davutoğlu, 2012 yılında İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı'nda yaşananları anlattı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat nedeniyle zirveye katılamayınca, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu gönderdi.

Davutoğlu, İngiliz Başbakanı ile birlikte zirveye eş başkanlık yaptı. Ancak dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague, Afrikalı ve Avrupalı büyükelçilere Somaliland’in bağımsız bir devlet olarak tanınması için lobi yapmaya başladı. Amaç, Somali'yi bölmek ve istikrarsızlaştırmaktı.

Davutoğlu, konferansta geçen bir diyaloğu şöyle anlattı:

“İngiliz Dışişleri Bakanı, Somaliland'in devleti, güvenliği, parlamentosu, ordusu var, terör yok, devlet olmayı hak ediyorlar diyordu.

Ben de girdim araya ve dedim ki: ‘O kadar güzel konuşuyorsun ki, yarın sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaksın anlaşılan. Onların da evleri var, parası var, güvenliği var, parlamentosu var, terör yok. Önce KKTC'yi tanı, sonra Somaliland’i konuşuruz!’”