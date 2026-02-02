Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih öne çekildi

Avrupa’nın karşısında hâlâ önemli teknik ve altyapısal engeller bulunuyor. Kubilius’a göre, erken füze uyarı sistemleri ve uydu fırlatma kapasitesi, AB’nin geride kaldığı alanların başında geliyor. Özellikle fırlatma temposunda Elon Musk’ın SpaceX şirketinin oldukça gerisinde oldukları açıkça ifade ediliyor. Bununla birlikte, bazı AB ülkeleri kendi katkılarını artırıyor. Almanya, uzay savunmasına 35 milyar euro bütçe ayırırken, Fransa ile birlikte “Odin’s Eye” adlı uydu tabanlı erken uyarı sistemini geliştiriyor. Bu sistemin 2030’lu yılların başında devreye alınması planlanıyor.