Avrupa’nın Starlink’e yanıtı IRIS2 için tarih öne çekildi
Avrupa Birliği, Starlink’e rakip olarak geliştirdiği IRIS2 uydu ağı için takvimi hızlandırdı. 290 uyduluk sistemin ilk iletişim hizmetlerinin 2029 yılında başlaması planlanıyor.
Avrupa Birliği, uzayda stratejik bağımsızlığını güçlendirme hedefi doğrultusunda geliştirdiği IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) uydu ağı için hazırlıklarını hızlandırıyor.
AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Elon Musk’ın Starlink sistemine doğrudan yanıt niteliğindeki bu ağın ilk iletişim hizmetlerini 2030 yerine 2029’da sunmayı hedeflediklerini açıkladı.
IRIS2, farklı yörüngelerde konumlandırılacak toplam 290 uydudan oluşan çok katmanlı bir ağ olarak tasarlandı.
Proje, öncelikle AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve kamu ajansları için şifreli ve güvenli bir iletişim altyapısı oluşturacak. Bununla birlikte, Avrupa genelinde vatandaşlara yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sunulması da hedefleniyor.
Komiser Kubilius, IRIS2’nin yalnızca sivil değil, aynı zamanda askeri iletişim altyapısını da kapsayan bir proje olduğunu belirterek, “Avrupa'nın kendi egemen askeri bulut altyapısına sahip olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
AB yetkililerine göre, IRIS2 projesinin hız kazanmasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD ile yaşanan stratejik gerilimler belirleyici oldu. Bu gelişmeler, Avrupa’nın hassas iletişim ve uzay altyapılarını güçlendirme ihtiyacını ortaya koydu.
Kubilius, Avrupa’nın halen Amerikan uydu hizmetlerine yüksek oranda bağımlı olduğunu kabul ederken, bu durumun “uzun vadede sürdürülemez” olduğunu vurguladı.
IRIS2 tam kapasiteyle devreye girene kadar Avrupa’nın iletişim boşluğu yaşamaması için GOVSATCOM adlı geçici sistem faaliyete geçti. Bu kapsamda, beş AB ülkesine ait sekiz uydu birbirine bağlanarak, 27 üye ülkenin hükümetleri ve ordularına temel güvenli iletişim hizmetleri sunulmaya başlandı.
Avrupa’nın karşısında hâlâ önemli teknik ve altyapısal engeller bulunuyor. Kubilius’a göre, erken füze uyarı sistemleri ve uydu fırlatma kapasitesi, AB’nin geride kaldığı alanların başında geliyor. Özellikle fırlatma temposunda Elon Musk’ın SpaceX şirketinin oldukça gerisinde oldukları açıkça ifade ediliyor. Bununla birlikte, bazı AB ülkeleri kendi katkılarını artırıyor. Almanya, uzay savunmasına 35 milyar euro bütçe ayırırken, Fransa ile birlikte “Odin’s Eye” adlı uydu tabanlı erken uyarı sistemini geliştiriyor. Bu sistemin 2030’lu yılların başında devreye alınması planlanıyor.
Avrupa Birliği, Starlink’e yanıt niteliğindeki IRIS2 uydu ağı için hedef tarihini 2030’dan 2029’a çekti. Proje, Avrupa’nın uzayda bağımsız iletişim altyapısı oluşturma yolundaki en stratejik adımlarından biri olarak görülüyor. Haber Kaynağı: Euronews
