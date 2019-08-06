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Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı, ortak komite teklifini bir daha düşünmeli"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmede, "En son bildiğiniz gibi KKTC’nin Rum yönetimine teklif ettiği bir ortak komite hususu vardı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:16
Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı, ortak komite teklifini bir daha düşünmeli"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmede, "En son bildiğiniz gibi KKTC’nin Rum yönetimine teklif ettiği bir ortak komite hususu vardı. Oradan da olumsuz bir yanıt alındı. Ümit ediyoruz ki bu teklifi yeniden düşünürler" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Dönmez, temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Dönmez, Başbakan Tatar’la yaptığı görüşmede, hidrokarbon konusunda Rum tarafına yöneltilen ’ortak komite’ önerisinin reddedildiğini hatırlatarak, "Rum tarafı, ortak komite teklifini bir daha düşünmeli" dedi.


“KKTC ile ilişkilerimiz her yönüyle gelişerek devam ediyor. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz” diyen Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:


“Bakanlığımızla ilgili alanlarda da hem teknik hem de ülkenin arz güvenliğine hangi projelerle destek sağlayabiliriz konusunda devam eden çalışmalar var teknik heyetler arasında. Buradaki mevzuatın gelişmesi anlamında da tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bundan sonra da bu çalışmalar artarak devam edecek.”


Ada etrafındaki doğal kaynakların aranması ve üretilmesi konusunun gündemde olduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bildiğiniz gibi 2 sondaj gemimiz; biri Fatih, adanın batısında, diğeri de Yavuz sondaj gemimiz o da Karpaz mevkiinde çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de adanın güneyinde görevine devam ediyor. Ben bu çalışmaların yapılmasında hükümetlerin verdiği desteğe şahsınızda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.


Ankara’nın, öteden beri hidrokarbon kaynaklarının adanın çatışma konusu olmaktan çıkarılıp, barış ve refahın artması yönünde ilerlemesini istediğini belirten Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Fakat Güney Kıbrıs adanın tek hâkimiymiş gibi söylemlerine devam etti. Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın haklarını korumak adına başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor.”


Son olarak, hidrokarbon konusunda Rum yönetimine iletilen ‘ortak komite’ teklifine dair konuşan Dönmez, "En son bildiğiniz gibi KKTC’nin Rum yönetimine teklif ettiği bir ortak komite hususu vardı. Oradan da olumsuz bir yanıt alındı. Ümit ediyoruz ki bu teklifi yeniden düşünürler. Bu süreçte garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde de bu desteği sağlamaya hazır olduğumuzu teyit etmek istiyorum" dedi.



“Keşke ortak komite hayat bulabilseydi ama niyet yok”


Görüşmede Başbakan Ersin Tatar da bir konuşma gerçekleştirerek, Bakan Dönmez’in ifadelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ile hareket ettiğini belirterek, doğal gaz konusunda atılan tüm adımların, uluslararası anlaşmalar neticesinde doğan hak ve çıkarlar adına, hukuka uygun bir şekilde atıldığını söyledi. Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğu konusunda dünyaya mesaj verilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Bu özverili çalışmalar, günün sonunda halkların zenginleşmesini sağlayacak. Keşke ortak komite hayat bulabilseydi ama niyet yok” şeklinde konuştu.


9 Ağustos’ta gerçekleşecek liderler görüşmesi öncesi bugün UBP olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşeceklerini söyleyen Tatar, “Biz UBP olarak görüşlerimizi ileteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:16
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