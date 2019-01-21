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Enerji Bakanı Dönmez madencilerle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda maden sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
Enerji Bakanı Dönmez madencilerle buluştu

Malatya’da çeşitli temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda maden sektör temsilcileriyle buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, belediye başkanları ve sektör temsilcileri, taleplerini Bakan Fatih Dönmez’e iletti.

Bakan Dönmez de Malatya’nın yer üstü zenginlikleri kadar, yeraltı zenginlikleri açısından da şanslı olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin sorunlarını yerinde gördüklerini ve çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bakan Dönmez, Malatya Valiliği’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada ise “Doğalgazı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. (Malatya’da) Şu anda 4 ilçemiz doğalgaz kullanıyor, inşallah kısa süre içerisinde Darende’yi de dahil edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
  3. AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci
  4. Öznur Çalık
  5. Ahmet Çakır
  6. Hakan Kahtalı
  7. Bakan Fatih Dönmez
  8. yeraltı zenginlikleri
  9. sivil toplum kuruluşları
  10. Doğalgaz

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