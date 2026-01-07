  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Enerji Bakanı: 2025’te 47.9 milyon varil petrol, 3.2 milyar metreküp doğal ürettik! Oyun değiştiren Türkiye yeni ufuklara yelken açıyor
Ekonomi

Enerji Bakanı: 2025’te 47.9 milyon varil petrol, 3.2 milyar metreküp doğal ürettik! Oyun değiştiren Türkiye yeni ufuklara yelken açıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Enerji Bakanı: 2025’te 47.9 milyon varil petrol, 3.2 milyar metreküp doğal ürettik! Oyun değiştiren Türkiye yeni ufuklara yelken açıyor

2025 yılındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık. 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız bir yıl olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi. Yeni yıl için üretim hedeflerinden de bahseden Bayraktar, şunları söyledi: "Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık."

"Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak." 

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Gündem

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Bakan Bayraktar’dan yeni işçi alımı müjdesi
Bakan Bayraktar’dan yeni işçi alımı müjdesi

Ekonomi

Bakan Bayraktar’dan yeni işçi alımı müjdesi

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'
Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'

Gündem

Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması: 'Olmazsa olmaz unsurlarımızdan bir tanesi'

CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu
CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Gündem

CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak
Yerel

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

CHP’nin yıllardır yönettiği Tekirdağ'da su krizi yaşanıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı bil..
Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Gündem

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Haydut ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli markalara boykot çağrısında geri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23