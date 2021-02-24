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Ekonomi Enerji 2020’de 1,8 milyarlık yatırım yaptı
Ekonomi

Enerji 2020’de 1,8 milyarlık yatırım yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ve yerel piyasalarda neden olduğu belirsizliklere rağmen, şirketin 2020’de 1 milyar 790 milyon lira tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, konsolide faaliyet gelirinin de 2019’un aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5 milyar 609 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:09:00 -
Enerji 2020’de 1,8 milyarlık yatırım yaptı

Enerjisa Enerji Üst Yeöneticisi (CEO) Murat Pınar, salgın döneminde kesintisiz hizmete devam etmeyi ve gereken tedbirleri almayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. Pınar, müşteriler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem verdiklerini belirterek, “Ana iş kollarımızın dışında bu yıl attığımız önemli adımlardan biri de ‘İşimin Enerjisi’ markasıyla lanse ettiğimiz teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odağına alan müşteri çözümlerimizdi. Enerjisa Enerji olarak tüm stratejimizi küresel enerji trendleri ve ülkemizdeki yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yeni enerji dünyasının temelinde dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, e-mobilite gibi kavramlar var. İşimin Enerjisi ürün ailesi de bu alanlarda sektörde öncü yaklaşımımızın birer göstergesi olarak büyük öneme sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

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