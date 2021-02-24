Enerji 2020’de 1,8 milyarlık yatırım yaptı

Enerjisa Enerji Üst Yeöneticisi (CEO) Murat Pınar, salgın döneminde kesintisiz hizmete devam etmeyi ve gereken tedbirleri almayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. Pınar, müşteriler için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere önem verdiklerini belirterek, “Ana iş kollarımızın dışında bu yıl attığımız önemli adımlardan biri de ‘İşimin Enerjisi’ markasıyla lanse ettiğimiz teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odağına alan müşteri çözümlerimizdi. Enerjisa Enerji olarak tüm stratejimizi küresel enerji trendleri ve ülkemizdeki yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yeni enerji dünyasının temelinde dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, e-mobilite gibi kavramlar var. İşimin Enerjisi ürün ailesi de bu alanlarda sektörde öncü yaklaşımımızın birer göstergesi olarak büyük öneme sahip.” değerlendirmesinde bulundu.