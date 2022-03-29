Endüstriyel mutfak sektörü, İDDMİB Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu’nu ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarını desteklemeye söz verdi!

Ülkemizde ihracatın güçlenmesine yönelik büyük bir misyon üstlenen ve kısa adı İDDMİB olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Nisan ayında yapılacak seçimlerle yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Yeni dönemin ilk başkan adayı ise, halen yönetimde Başkan Vekili olarak görev yapan Çetin Tecdelioğlu oldu. Endüstriyel mutfak sektörü, İDDMİB Yönetim Kurulu Üye Adayı ve Empero Endüstriyel Mutfak Ekipmanları A.Ş. Başkanı Bekir Topuz’un önderliğinde Sheraton Hotel’de düzenlenen toplantıda Çetin Tecdelioğlu ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarını desteklemeye, hep birlikte söz verdi. Tecdelioğlu’nun sunduğu yönetim kurulu listesinde Empero Endüstriyel Mutfak Ekipmanları A.Ş. Başkanı Bekir Topuz’un yanı sıra mevcut yönetimden 6 isim yer aldı.

Metal sektörü ile bağını, aile geleneğinin 3. kuşak temsilcisi olarak sürdüren Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmanın yanı sıra, aynı zamanda Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığını da yürütüyor. Sektördeki tecrübesi ile çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında sorumluluk alan Tecdelioğlu, iş yaşamındaki birikimini ülkemizin geleceğine katkı olarak sunuyor.

İDDMİB yeni Başkan Adayı Tecdelioğlu ve Yönetim Kurulu Üye Adayı Topuz, maksimum düzeyde katma değeri yüksek ihracatı hedeflediklerini, yeni dönemde metal ihracatçılarını daha da kapsayıcı bir anlayışla temsil edeceklerini ifade ettiler. İDDMİB’in Türkiye’nin en fazla ihracat yapan birlikleri arasında yer almasını mevcut yönetimin başarısı olarak tanımlayan Tecdelioğlu ve Topuz, daha güçlü bir temsille birliğin başarı grafiğini zirveye taşıyacaklarını vurguladılar.

İDDMİB, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin 25 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek kararlılığıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönemin Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu ve Yönetim Kurulu Üye Adayı Bekir Topuz da birliğin potansiyelini değerlendirmek ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine gereken katkıyı sunmak adına iddialı olduklarını belirtiyorlar.