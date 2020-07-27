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Eğitim

Endüstri Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 endüstri mühendisliği taban puanları | Üniversite adayları için tercih heyecanının başlamasına kısa bir zaman kaldı. YMS’ye giren binlerce kişi “Endüstri Mühendisliği taban puanları” , “Endüstri Mühendisliği hangi üniversitelerde var 2020” , “2020 Endüstri Mühendisliği kontenjanları” , “Kaç puanla Endüstri Mühendisliği kazanırım” sorularının cevaplarını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 00:30:00 -
Endüstri Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Koronavirüs gölgesinde 27-28 Haziran tarihlerinde YKS yapıldı. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos’ta tercih dönemi başlayacak. Üniversite tercihleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Endüstri Mühendisliği okumak isteyenler bölüm puanları başarı sıralaması ve kontenjanlarını inceliyor.

Endüstri Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Endüstri Mühendisliği bölümü pek çok üniversitede bulunuyor. Taban puanları ve başarı sıralamaları ise okuldan okula değişiyor. Endüstri Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması kontenjan bilgilerine ulaşmak için görsele tıklayınız.

 

Endüstri mühendisliği nedir?

Endüstri mühendisliği ya da sanayi mühendisliği, insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Sayısal puan ile alan bölümler
Sayısal puan ile alan bölümler

Eğitim

Sayısal puan ile alan bölümler

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

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Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

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Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

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