Endülüs'teki cami için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı'ndan 45 bin avro destek

İSTANBUL (AA) - İspanya’nın Endülüs bölgesinde Müslümanlar tarafından taksitle satın alınan ancak kalan borcu ödenemeyen cami binası için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı Derneği 45 bin avroluk katkı sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Granada şehrinde bulunan ve toplam bedeli 300 bin avro olan La Vega Camisi binasının satın alımı için cami derneği tarafından 150 bin avroluk ödeme yapıldı.

Geriye kalan bedelin ödenmemesi durumunda caminin, ülkede bulunan Müslüman cemaatin elinden çıkması sıkıntısı gündeme geldi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul merkezli Sadakataşı Derneği, geriye kalan meblağın tamamlanması için yardım çalışması başlattı.

Cami Derneği'nin 22 bin avro daha toplamasının ardından Sadakataşı da başlattığı kampanya ile 45 bin avro topladı. Geriye kalan kısmın tamamlanmasıyla cami, Endülüs Müslümanlarına kazandırılacak.

La Vega Camisi'nin 60 kişilik kapasitesi bulunurken, camiden bölgede yaşayan 250 Müslümanın yanı sıra çevre illerden gelen Müslümanların da istifade ettiği belirtildi.

Vatandaşlar, Sadakataşı’nın başlattığı kampanyaya "ENDÜLÜS" yazıp "2989’a kısa mesaj göndererek 10 liralık destekte bulunabiliyor.