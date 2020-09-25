  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Endülüs'teki cami için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı'ndan 45 bin avro destek
Aktüel

Endülüs'teki cami için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı'ndan 45 bin avro destek

Sadakataşı başlattığı kampanya ile 45 bin avro topladı. Geriye kalan kısmın tamamlanması durumunda cami Endülüs Müslümanlarına kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:30:01 -
Endülüs'teki cami için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı'ndan 45 bin avro destek

İSTANBUL (AA) - İspanya’nın Endülüs bölgesinde Müslümanlar tarafından taksitle satın alınan ancak kalan borcu ödenemeyen cami binası için düzenlenen kampanyaya Sadakataşı Derneği 45 bin avroluk katkı sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Granada şehrinde bulunan ve toplam bedeli 300 bin avro olan La Vega Camisi binasının satın alımı için cami derneği tarafından 150 bin avroluk ödeme yapıldı.

Geriye kalan bedelin ödenmemesi durumunda caminin, ülkede bulunan Müslüman cemaatin elinden çıkması sıkıntısı gündeme geldi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul merkezli Sadakataşı Derneği, geriye kalan meblağın tamamlanması için yardım çalışması başlattı.

Cami Derneği'nin 22 bin avro daha toplamasının ardından Sadakataşı da başlattığı kampanya ile 45 bin avro topladı. Geriye kalan kısmın tamamlanmasıyla cami, Endülüs Müslümanlarına kazandırılacak.

La Vega Camisi'nin 60 kişilik kapasitesi bulunurken, camiden bölgede yaşayan 250 Müslümanın yanı sıra çevre illerden gelen Müslümanların da istifade ettiği belirtildi.

Vatandaşlar, Sadakataşı’nın başlattığı kampanyaya "ENDÜLÜS" yazıp "2989’a kısa mesaj göndererek 10 liralık destekte bulunabiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı