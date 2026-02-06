Endülüs'te binlerce kişiye tahliye

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 5 bin 500 kişi güvenlik gerekçesiyle evlerinden uzaklaştırılırken, komşu ülke Portekiz'de şiddetli yağışlar can kaybına yol açtı ve "acil durum" süresi 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

İspanya’nın güney eyaletlerini sarsan şiddetli yağışlar, büyük çaplı bir tahliye operasyonuna neden oldu. Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno’nun paylaştığı verilere göre; sel ve su baskını riskine karşı Cadiz’de 1500, Granada, Kurtuba, Jaen, Malaga ve Sevilya genelinde ise yaklaşık 4 bin vatandaş tedbir amaçlı evlerinden çıkarıldı.

Kasabalar boşaltıldı, ulaşım felç oldu

Afetin merkez üslerinden biri haline gelen Cadiz'e bağlı Grazalema kasabasında nüfusun tamamı tahliye edildi. Bölgedeki yaşamı durma noktasına getiren hava muhalefeti nedeniyle Endülüs genelinde 170 civarında kara yolu araç geçişine kapatılırken, demir yolu taşımacılığı da büyük oranda askıya alındı. Bölgede polis, jandarma ve askeri birliklerin katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonlarında çok sayıda kişinin sel sularından çekip çıkarıldığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Ayrıca sel suları geniş tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı.

İspanya Başbakanı'ndan koordinasyon vurgusu

İspanya'nın güneybatısındaki Extremadura bölgesinde de nehirlerin taşma tehlikesi üzerine 1000 kişi evlerinden tahliye edildi. Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, halkın can güvenliğini korumak adına tüm kurumların tam bir iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etmesinin zorunluluk olduğunu belirtti. Sanchez, yükselen nehir ve dere seviyelerinin anlık olarak takip edildiğini kaydetti.

Portekiz’de acil durum süresi uzatıldı

Olumsuz hava koşulları Portekiz'de de yıkıcı etkisini sürdürüyor. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, daha önce 8 Şubat olarak belirlenen "acil durum" süresinin, şartların kötüleşmesi nedeniyle 15 Şubat tarihine kadar uzatıldığını ilan etti. Montenegro, özellikle önümüzdeki 24 saatin çok daha kritik geçeceğini vurgulayarak, halka "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama" ve "yetkili uyarılarını dikkate alma" çağrısında bulundu.

Can kaybı ve iptal edilen diplomatik ziyaret

Portekiz’in orta ve güney kesimlerini vuran yağışlar sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Yaşanan bu ulusal kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, İspanya’ya gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyareti iptal etti. Öte yandan Portekiz Seçim Kurulu, 8 Şubat Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.