0553 313 94 23

Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalar son buluyor

Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
Endopeel ile kırışıklık ve sarkmalar son buluyor

Dr. Mesut Ayyıldız, endopeel uygulaması ile kırışıklıklardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dr. Mesut Ayyıldız, “Son yıllarda Avrupa ve Amerika’da kullanımı gittikçe artan yüz ve boyun bölgesi öncelikli olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde de uygulanan kırışıklık ve sarkmaları ortadan kaldıran tıbbi bir lifting yönteminin adıdır. Bu tekniğin uygulamasında İsviçreli plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen DocTNB isimli ürün kullanılmaktadır. Yüz cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan Tenenbaum ’un geliştirdiği bu ürün endopeel tekniği ile aralarında İsviçre, İtalya, Fransa ve Meksika’nın bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ülkelerinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmaktadır. İçine enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırır. Kasın gerginliğini arttırarak sarkmaları toparlamak da ve hemen üstündeki cildinde gerilmesini sağlayarak kırışıkların giderilmesine yol açmaktadır. Hızlı yüz ve vücut liftingi amaçlı kullanılan medikal bir ürün olup yerçekimi etkisiyle güçsüz kalan ve sarkan kasları güçlendirmek amaçlı uygulanır. Endopeel içeriği: Karbolik asit ( phenol den farklı yapıda ) Yerfıstığı yağı asidi, Menthol. Endopeel uygulaması sonucu etki 10-30 dakika gibi kısa sürede oluşmaya başlamaktadır. Uygulama sonrası 8-10 ay kadar sürmektedir. Diğer bir uygulama yaklaşımı da 2. ayda düşük doz Endopeel ile yapılacak idame tedavisidir. Böylece olumlu etkilerin en az 1 yıl olması sağlanmaktadır. Uygulamadan 2-3 gün öncesinden bira içilmesi ve baklagil grubundan yeme olayının kesilmesi gerekmektedir. Uygulama sonrası ilk 2 hafta araşidonik asit içerikli yiyecek( bira, kabuklu deniz canlıları ) ve baklagillerden tüketiminden uzak durulmalıdır. Endopeel’in avantajları: Endopeel güvenli bir yöntemdir.(sağlık bakanlığı onaylı ve CE belgeli) Cerrahi uygulama olmaksızın sarkmalardan kurtarır ve kırışıkların görünümünü azaltır.Kasta yakıcı ve ağrı etkisi yoktur. Cerrahi prosedürlerde görülebilecek yara izi. nekroz ve sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmez.(fasial sinir paralizi riski yoktur.) Uygulama bölgesindeki kasların botoksdaki gibi hareketsiz hale gelmemesi ve mimiklerin asla kaybolmaması çok ayrıcalıklı bir avantajdır. Etkinin ilk 20 dakika gibi kısa sürede başlaması da önemli avantajlarındandı” dedi.


Endopeel’in çok geniş bir uygulama alanı olduğunu ifade eden Dr. Ayyıldız, “Yüzde alındaki, dudak kenarı ve üstündeki kırışıklık çizgilerinin giderilmesinde kullanıldığı gibi tüm yüzde lifting amacıyla da çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Burun kasına uygulanınca burun ucunda kalkma oluşur ve ameliyatsız burun estetiği sağlanabilir. Ayrıca çene altındaki, boyundaki sarkmalar da Endopeel için önemli kullanım alanlarıdır. Bunların dışında dekolte liftingi, el sırtı gerginliğinin oluşturulması, popo sıklaştırma-kaldırma, üst kol bölgesi sarkmalarının toparlanmasında kullanılır. Göbek, basen ve kasık bölgesi sarkmalarının toparlanması ve selülitli derinin gerginleştirilmesi gibi uygulamalar sıklıkla Endopeel’in kullanım alanlarına girmektedir. Avrupa ülkelerinde cenazelerin daha dinamik ve hoş görünmesi için kadavralarda dahi kullanılmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Coğrafi işaret yolundaki kuru fasulyenin Dereköy’de şenliği yapıldı
    1. Coğrafi işaret yolundaki kuru..
    2. Saman işçilerinin kavurucu sıcaktaki..
    3. Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan..
    4. Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu..
    5. Mezralar huzura kavuştu
    6. Büyükşehir’den Bayraklı mesaisi
    7. Kıbrıs Gazisinin azmi örnek oluyor
    8. Denize gidemeyenler süs havuzlarında..
    9. Soylu'dan TDV'ye kurban bağışı
    10. İHL’lerin başarısı hazımsızlara net..
    11. Uzmanlardan uyarı: “Keşke demeden önce..
    12. (Özel) Kuş mutfağına yuva yaptı, onu..
    13. Domates üreticisine tat vermedi
    14. Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban..
    15. Gram altın 260,5 lira seviyelerinde
    16. İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
    17. (Özel) Hollywood kahramanlarının..
    18. Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Çok..
    19. Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor
    20. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..