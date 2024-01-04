Endonezyalı imam namaz kıldırırken secdede vefat etti! O anlar cami kamerasına yansıdı
Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan namaz ile ilgili Endonezya Balikpapan, Kampung Baru Al Ula Camii imamı Andi Syamsul Bahri, sabah namazını kıldırırken VE secdedeyken son nefesini verdiği haberi geldi!
Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesindeki Al-Ula Camii'nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede hayatını kaybetti.
Endonezya'daki Al- Ula Camii'nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii'nde 2 Ocak'ta sabah namazı sırasında cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi. Bahri, secdede vefat etti. Bahri'nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti. İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı