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Dünya Endonezyalı ekip dönme kararı aldı! Döndüklerinde çiçeklerle karşılandılar
Dünya

Endonezyalı ekip dönme kararı aldı! Döndüklerinde çiçeklerle karşılandılar

Endonezya'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 21:26:00 - 2023-02-24 21:29:01
Endonezyalı ekip dönme kararı aldı! Döndüklerinde çiçeklerle karşılandılar

Endonezya'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Ömer Orhun Çelikkol (sağ 2), "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yürüten Endonezya Arama Kurtarma ekibini ülkelerine varışlarında karşılayarak teşekkür etti.

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