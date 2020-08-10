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Aktüel

Endonezya'da yanardağ uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:39:26 -
Endonezya'da yanardağ uyarısı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle olası patlamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), 8 Ağustos Cumartesi meydana gelen volkanik hareketliliğin ardından bugün yeniden patlamanın yaşandığı Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yanardağdaki artan hareketliliğe karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapan PVMBG yetkilileri, yanardağ kraterini çevreleyen 3 kilometrelik alanda da faaliyette bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağda cumartesi yaşanan patlama 4 bölgede kül yağmurlarına neden olmuştu.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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