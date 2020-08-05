  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Endonezya'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:58:08 -
Endonezya'dan Lübnan'a taziye mesajı

CAKARTA (AA) - Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Marsudi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Beyrut limanında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Lübnan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Endonezya hükümetinin Lübnan halkı ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki patlamada bir Endonezyalının hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı