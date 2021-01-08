Endonezya'dan COVİD aşısına fetva

Münübe Yılmaz

Endonezya'da Ulema Konseyi Çin'in Covid-19 aşısı için helal fetvasını verdi. COVİD aşısının bulunmasının ardından başlayan aşının helal olup olmadığına dair tartışmaların yaşandığı Endonezya'da alimler Çin'den gelecek aşının helal olduğuna karar kıldı. Toplu aşılamaya geçmeyi planlayan dünyanın en büyük Müslüman çoğunluğa sahip ülkesi, Türkiye'de de uygulanması planlanan Çinli Sinovaç'tan 3 milyon doz alarak, 13 Ocak'ta asıyı uygulamaya başlayacak. Aşının İslami kurallara uygun olup olmadığı konusunda tartışmaların başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Ulema Konseyi yaptığı açıklamada Çin aşısı için 'kutsal ve helal' ifadesini kullandı. 2018'de kızamık aşısının İslama uygun olmadığını söyleyen Konsey'den bir yetkili geçen hafta "Amacımız asi programına başlamadan önce bir fetva ilan edebilmek" ifadesinde bulunmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında koronavirüs aşı görüşmeleri için Çin'e giden Endonezyalı heyetin arasında bir grup din adamı da yer almış, diplomatlar milyonlarca doz aşının halka ulaştırılması konusunda görüşmelere devam ederken, din adamları ise aşının İslami kurallara uygun olup olmadığını tartışmıştı. Endonezya’nın ana akım Müslüman örgütü Nahdlatul Ulama’dan Ahmad İshomuddin ise zaruret durumunda helal olmayan acil asıların kullanılabileceğini açıkladı.