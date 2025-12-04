  • İSTANBUL
Endonezya’daki büyük sel felaketinde 753 kişi hayatını kaybetti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Endonezya’da özellikle Sumatra Adası’nı etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, geniş çaplı sel ve toprak kaymalarına neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya’da selden etkilenen afetzedelere yardım ediyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde hâlâ etkisini sürdüren afet, yüzlerce yerleşim yerinde ciddi hasara yol açtı. Yaşanan afetlerde 753 insan yaşamını yitirirken2 bin 600 kişi yaralandı. Ayrıca 650 kişi ise kaybolurken 576 bin 300 afetzede yerinden edildi. Ulaşılamayan bazı köylerde yolların kapanması ve iletişim hatlarının hasar görmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle devam ediyor. Yetkililer, yağışların devam etmesi ihtimaline karşı yeni risklerin oluşabileceği uyarısında bulunarak halkı dikkatli olmaya çağırdı.

İHH, afetzedelere yardım ediyor

İHH, afet bölgelerinde yürütülen acil yardım çalışmaları kapsamında 500 aileye gıda kumanyası dağıttı. Dağıtımı gerçekleştirilen gıda kumanyalarından 2 bin 400 kişi faydalanırken, vakıf ayrıca bin 500 kişiye sıcak yemek ikram etti.

İHH’nın bölgeye yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

