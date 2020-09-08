  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Endonezya'da deprem
Dünya

Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:02:00 -
Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin merkezi Maluku bölgesinin 198 kilometre güneydoğusu olan depremin yerden 193 kilometre aşağıda kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, şokun Sorong, Kairatu, Manokwari ve Ambon gibi bölgedeki çeşitli şehirlerde hissedildiğini paylaştı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda bugüne kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

26 Eylül 2019'da Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz
Gündem

Böyle destek verdiler: Yunanistan ile savaşırsa Türk'ün yanında oluruz

Türk askeri ile birlikte Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadele eden ÖSO veya yeni adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO)'dan Yunanistan ile y..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı