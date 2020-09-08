Endonezya'da deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin merkezi Maluku bölgesinin 198 kilometre güneydoğusu olan depremin yerden 193 kilometre aşağıda kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, şokun Sorong, Kairatu, Manokwari ve Ambon gibi bölgedeki çeşitli şehirlerde hissedildiğini paylaştı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda bugüne kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
26 Eylül 2019'da Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.