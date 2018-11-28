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Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

Kazayla ilgili ön raporda, Lion Hava Yollarına güvenlik kültürünü geliştirmesi gerektiği bildirildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:55
Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi, 29 Ekim'de düşen ve 189 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin ön raporunu açıkladı.

Republika gazetesinin haberine göre, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT), Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi düşen yolcu uçağına ilişkin açıkladığı ön kaza raporunda, Lion Hava Yolarının güvenlik kültürünü geliştirmesi, bakım ve onarım çalışmalarını daha iyi belgelemesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca KNKT, güvenlik konusundaki bu eylemlerin, ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing firması ve Endonezya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kararıyla alındığını ifade etti.

KNKT, kaza ile ilgili kesin bir neden açıklamazken, nihai kaza soruşturması raporunun da 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yetkililer, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıklamıştı. Lion Hava Yolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar'dan Cengkareng'a uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, 29 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan, Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. 

Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 08:55
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